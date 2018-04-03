دراسة تربط بين الدوبامين وألزهايمر

وجدت دراسة بريطانية جديدة نشرت مؤخرا أن تراجع مستوى الدوبامين في مخ الإنسان ربما يكون علامة على الإصابة بمرض ألزهايمر، ما سيساعد الأطباء على تشخيص المرض في وقت مبكر من عمر المريض.

وبينت نتائج الدراسة التي نشرت في دورية مرض ألزهايمر أن نقص الخلايا التي تستخدم الدوبامين، ربما يعطل عمل مناطق في المخ مسؤولة عن إنتاج ذكريات جديدة وتعلم أشياء جديدة.

ويعتقد القائمون على الدراسة أنها ربما ستحدث تحولا في طريقة تشخيص مرض ألزهايمر.

والدوبامين مادة كيميائية تتفاعل في الدماغ لتؤثر على كثير من الأحاسيس والسلوكيات. ويؤدي الدوبامين دورا رئيسيا في الإحساس بالمتعة والسعادة.