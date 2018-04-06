فشل محادثات سد النهضة الأثيوبي

أعلنت الحكومة السودانية الجمعة فشل جولة المحادثات الجديدة التي تهدف إلى تهدئة مخاوف مصر بشأن سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على ضفاف النيل.

والتقى وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وأثيوبيا والسودان في الخرطوم الخميس لبحث قضايا خلافية متعلقة ببناء السد.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للصحافيين في نهاية الاجتماع "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك".



وتابع قائلا "لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية"، فيما رفض نظيراه المصري سامح شكري والأثيوبي ورقينه قبينيو التحدث إلى الصحافيين.



وأكد غندور أنه لم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات.



وبدأت أثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، بهدف إنتاج الكهرباء، لكن المشروع الضخم أثار مخاوف مصر خصوصا من ناحية خفض مياه النيل المتدفقة إلى أراضيها.