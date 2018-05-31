الدنمارك تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

صوت البرلمان الدنماركي الخميس لصالح حظر ارتداء النساء النقاب وكل أشكال تغطية الوجه في الأماكن العامة، لتلحق الدنمارك بدول أخرى اتخذت إجراءات مماثلة.

ويعطي القانون الحق لعناصر الشرطة أن تأمر المرأة التي ترتدي النقاب في الأماكن العامة بخلعه أو المغادرة.

وقال وزير العدل سورين بابي بولسن إن المخالفات سيتم تغريمهن وسيطلب منهن "الذهاب إلى بيوتهن".

ورأى أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة "يتعارض مع قيم المجتمع الدنماركي واحترام المجتمع".

وستتراوح الغرامة بين ألف كورونا (حوالي 160 دولارا) للمخالفة الأولى و10 آلاف كورونا (1560 دولارا) للرابعة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس المقبل.

وترى الحكومة (يمين الوسط) التي اقترحت هذا القانون أن تغطية الوجه تتعارض مع قيم الدولة، بينما يرى آخرون أن فرض هذا القانون يخالف فكرة حرية ارتداء المرأة ما تشاء.

وبالنسبة لزينب حسين (20 عاما) التي ترتدي النقاب، فالقرار يعني أنها لن تذهب لأماكن الدراسة والعمل ولن تخرج مع عائلتها.

وكانت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا في ألمانيا قد فرضت قيودا على تغطية الوجه في الأماكن العامة.