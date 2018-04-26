كيم ومون يتوجهان لموقع القمة بين الكوريتين

غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بيونغ يانغ فجر الجمعة (بالتوقيت المحلي) للقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، لعقد قمة تاريخية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



وقالت الوكالة إن "كيم جونغ أون سيبحث بشكل صريح مع مون جاي إن في كل القضايا من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والازدهار وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية".

وأفاد التلفزيون الحكومي الرسمي في كوريا الجنوبية بأن الرئيس مون جاي إن توجه بدوره أيضا إلى موقع الاجتماع.

والقمة التي تحتضنها قرية بانمونجوم الحدودية، ستفتح الطريق للقاء تاريخي مرتقب بين كيم جونغ-أون والرئيس دونالد ترامب.