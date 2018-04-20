دراسة تحذر من الدهون في منطقة الخصر

حذر باحثون الجمعة من أن الأشخاص الذين تعتبر أوزانهم طبيعية لكن لديهم دهونا زائدة بمنطقة الخصر هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ممن يعانون من السمنة.

وقال الباحثون الذين أجروا دراسة على حوالي 1700 شخص تزيد أعمارهم عن 45 عاما لعدة سنوات إن مسألة توزيع الدهون في الجسم مرتبطة بمخاطر الإصابة بالمرض تماما مثل نسبة الدهون في الجسم بشكل عام.

وقال قائد فريق البحث خوسيه ميدينا- إنجوزا في مؤسسة مايو كلنيك بولاية مينيسوتا الأميركية إن الأشخاص الذين يزداد لديهم وزن منطقة الخصر (السمنة المركزية) عن الردفين، يجب أن يقلقوا.

وأوضح أن الباحثين وجدوا أن هؤلاء لديهم خطر مضاعف للإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل من غيرهم.

وقال إن الإرشادات الطبية الحالية لا تشير إلى هذا الأمر باعتباره مشكلة، لكنه أضاف أنها قد تتغير.