بيونغ يانغ تدعو صحافيين لمعاينة موقع تجاربها النووية

وصل أكثر من 20 صحافيا من منظمات إعلامية غربية وصينية إلى كوريا الشمالية الثلاثاء لمتابعة إغلاق موقع إجراء تجارب نووية، في إشارة إلى أن بيونغ يانغ ستمضي قدما في إغلاق الموقع رغم تجدد حالة عدم اليقين على الصعيد الدبلوماسي.

ودعت بيونغ يانغ مجموعة من الصحافيين لمشاهدة تفكيك موقع بونغي-ري في الأسبوع الحالي، لكنها لم تدع خبراء فنيين على الرغم من أن الولايات المتحدة طلبت ”إغلاقا دائما لا رجعة فيه يمكن التحقق والتأكد منه بشكل تام".

وشوهد صحافيون من أسوشييتد برس وCNN وCBS الأميركية وأخرى غربية ووسائل إعلام رسمية صينية في مطار بكين الدولي وهم ينهون الإجراءات قبل ركوب طائرة متجهة إلى كوريا الشمالية.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) إن المجموعة وصلت المطار في مدينة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وسعت عدة منظمات إعلامية منها رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية لتغطية إغلاق الموقع النووي، لكنها لم تتلق دعوات. وعبرت كوريا الجنوبية عن أسفها لأن صحافييها ليسوا ضمن الوفد الذي يغطي الحدث رغم توجيه الدعوة لهم في وقت سابق.

واعتبر عرض كوريا الشمالية إغلاق موقع التجارب النووية تنازلا مهما خلال شهور تشهد تخفيف التوتر بين بيونغ يانغ من جهة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة أخرى.

لكن الأجواء الدبلوماسية الآخذة في التحسن واجهت تعثرا حين هددت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بالانسحاب من القمة المرتقبة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب.