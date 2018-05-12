بيونغ يانغ: سنبدأ تفكيك موقع نووي

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية السبت أن بيونغ يانغ "تتخذ إجراءات تقنية" لتفكيك موقع اختباراتها النووية.

يأتي ذلك في خطوة تسبق قمة تاريخية مرتقبة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر المقبل.

وأفادت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن "مراسم تفكيك موقع الاختبارات النووية ستجري بين 23 و25 أيار/مايو بناء على أحوال الطقس".

وأوضح البيان أن تفكيك الموقع سيشمل تدمير الأنفاق عبر تفجيرها، وإغلاق المداخل المؤدية اليه، وإزالة جميع منشآت المراقبة والمباني البحثية ومراكز الأمن الموجودة فيه .

وأضاف أنه سيسمح لصحافيين من الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية بإجراء "تغطية من المكان لنقل عملية تفكيك موقع الاختبارات النووية بشفافية".

وأوضح البيان أن تحديد جنسيات الصحافيين الأجانب سببه "صغر المساحة في موقع الاختبار" الواقع في "منطقة جبلية وعرة غير مأهولة".

وفي تحول كبير منذ تبادل كيم وترامب التهديدات بشن حرب، تعهد الزعيم الكوري الشمالي العمل على نزع الأسلحة النووية خلال قمة عقدها مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان الشهر الفائت.

وينتظر حاليا أن يعقد أول لقاء يجري بين رئيس أميركي يتولى منصبه، وزعيم كوري شمالي، في سنغافورة بتاريخ 12 حزيران/يونيو.

وتعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو الجمعة بأن تعمل الولايات المتحدة على إعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية الذي انهكته العقوبات الدولية في حال وافقت الأخيرة على التخلي عن ترسانتها النووية.

وأفاد بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ "ستدعم مستقبلا الاتصالات والحوار مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي لحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وحول العالم".