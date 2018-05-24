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كوريا الشمالية: منفتحون لحل المشاكل مع الولايات المتحدة

صورة مركبة للرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية

قالت كوريا الشمالية إنها منفتحة لحل قضايا الخلاف مع الولايات المتحدة، على الرغم من إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة كانت مقررة مع الرئيس كيم جونج أون في الثاني عشر من حزيران/ يونيو المقبل في سنغافورة.

وقال كيم كاي غوان نائب وزير الخارجية في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم الجمعة "نقدر جهود الرئيس ترامب التي لم يسبقه إليها أي رئيس آخر لعقد قمة تاريخية" بين بلدينا، وأضاف "نقول للولايات المتحدة مرة أخرى إننا منفتحون لحل المشاكل في أي وقت وبأي طريقة".

وأعرب البيان عن الأسف الشديد لقرار الرئيس ترامب "غير المتوقع" لإلغاء القمة وقال "إنه لا يتناسب والتطلعات الدولية".

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