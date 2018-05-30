بومبيو يجري محادثات مع نائب كيم جونغ أون

يعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء محادثات مع الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول ظهرا الأربعاء في نيويورك.

وكشف البيت الأبيض أن اللقاء سيركز بشكل كبير على القمة المحتملة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأميركي إن اللقاء سيكون الثالث بين بومبيو الذي أطلق الاتصالات مع نظام بيونغ يانغ عندما كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والجنرال كيم.

ويعد الجنرال كيم يونغ شول الذي وصل فجر الأربعاء إلى الولايات المتحدة، اليد اليمنى للزعيم الكوري الشمالي ولعب دورا مهما في الجولات الدبلوماسية الأخيرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ورافق الجنرال، كيم جونغ أون في رحلتيه الأخيرتين إلى الصين للقاء الرئيس شي جينبينغ وأجرى محادثات مع بومبيو عندما زار الأخير بيونغ يانغ.

وتأتي الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول كوري شمالي رفيع إلى الولايات المتحدة منذ عام 2000، في إطار تقارب دبلوماسي فيما تتسارع الاستعدادات للقمة الأميركية الكورية-الشمالية التي لم تحسم مسألة انعقادها في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو القادم.

وكان ترامب قد أعلن الخميس إلغاء القمة، قبل أن يقول إن بالإمكان عقدها في موعدها.