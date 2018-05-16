البيت الأبيض: نواصل التحرك باتجاه عقد قمة ترامب-كيم

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن واشنطن لا يزال لديها "أمل" بانعقاد القمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رغم تهديدات بيونغ يانغ بإلغائها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز في تصريحات لشبكة Fox News إن الإدارة الأميركية تواصل التحرك باتجاه عقد القمة "لكننا ندرك في الوقت ذاته واقع أنها يمكن أن تكون مفاوضات صعبة".

وتأتي تصريحات ساندرز بعد تهديد كوريا الشمالية الأربعاء بإلغاء القمة المرتقبة في حال ضغطت الولايات المتحدة على بيونغ يانغ للتخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي الجانب.

وتطالب واشنطن بتخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية "بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ ألغت محادثات رفيعة مع سول بسبب المناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر".

ووصفت كوريا الشمالية تلك المناورات بأنها "استفزازية".

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أكدت الثلاثاء استمرار التخطيط للقمة، مشيرة إلى أن واشنطن "لم تتلقّ أي بلاغ" بتغيير موقف كوريا الشمالية. ونفت أن تكون المناورات استفزازا مؤكدة استمرارها.