رئيس برلمان كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية الأحد أن مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى سيرأس وفد بلاده المشارك في الألعاب الأوليمبية الشتوية والتي ستقام بمدينة بيونغ تشانغ الجنوبية، وفق بيان حكومي من سيول.

وقالت وزارة إعادة التوحيد في كوريا الجنوبية إن رئيس برلمان كوريا الشمالية كيم يونغ نام سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع ليرأس وفد بلاده الأوليمبي.

وأوضحت الوزارة أن كيم سيرأس الوفد المؤلف من 22 شخصا والمتوقع أن يصل إلى كوريا الجنوبية الجمعة في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وتنطلق الألعاب الشتوية الجمعة وتستمر حتى 25 شباط/فبراير.

واتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في كانون الثاني/يناير على إجراء محادثات عسكرية لإزالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وعلى أن تقوم بيونغ يانغ بإرسال وفد رياضي إلى سول للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.