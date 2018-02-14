إطلاق النار في ميريلاند 'لا يبدو أنه مرتبط بالإرهاب'

قال مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي أي" أن إطلاق النار الذي وقع صباح الأربعاء أمام مقر وكالة الأمن القومي الأميركية في ولاية ميريلاند، بعد محاولة سيارة اقتحام مدخل الوكالة، لا يبدو أنه "مرتبط بالإرهاب".

وأعلن غوردون جونسون المكلف بالتحقيق في الحادثة اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا داخل السيارة وقد نقل أحدهم إلى المستشفى للعلاج.

تحديث 20:13 ت.غ

استجابت الشرطة الأميركية الأربعاء لإطلاق نار خارج مقر وكالة الأمن الوطني في ولاية ميريلاند، واعتقلت رجلا بعد أن اقتحم بسيارة سوداء رباعية الدفع جانبا من السياج المحيط بمجمع فورت ميد العسكري.

وأكدت المتحدثة باسم فورت ميد شيرل فيليبس لوكالة أسوشييد برس إصابة شخص في إطلاق النار خارج القاعدة، مشيرة إلى أنه نقل إلى المستشفى.

وجاء في بيان للوكالة أن "شرطة وكالة الأمن الوطني وسلطات إنفاذ القانون يتعاملون مع الحادث الذي وقع هذا الصباح عند إحدى البوابات الأمنية للوكالة".

وأضاف البيان أن الوضع تحت السيطرة وأن لا وجود لأي تهديد للأمن أو السلامة العامة.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بحادث إطلاق النار في فورت ميد، ويتابع الأمر.

وأظهرت صور التقطتها مروحية تابعة لمحطة WRC المحلية سيارات الشرطة والإطفاء عند أحد المداخل إلى الوكالة الخاصة بالسيارات والخاضعة للمراقبة الأمنية. وقالت المحطة إن آثار الرصاص تبدو على النافذة الأمامية للسيارة.

وذكرت أسوشييتد برس أنه رغم وجود العديد من اللافتات البارزة، إلا أن الكثير من السائقين يأخذون المخرج الخطأ وينتهي بهم الأمر أمام بوابات القاعدة الشديدة التأمين.

ويتبع معظم التائهين توجيهات الضباط الفدراليين المدججين بالسلاح ويغادرون المكان من دون وقوع مشاكل. لكن في عام 2015، أطلقت شرطة وكالة الأمن النار على شخصين كانا يستقلان سيارة مسروقة بعد إخفاقهما في الاستجابة للأوامر، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

حديث (13:36 ت.غ)

أطلق شخص مسلح النار أمام مقر وكالة الأمن الوطني الأميركية في ولاية ميريلاند صباح الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في الساعة الـ7:15 صباحا بالتوقيت المحلي قرب مدخل خاص بالزوار في المبنى الواقع في فورت ميد بمقاطعة آن أرندل.

واعتقلت السلطات المشتبه فيه الذي كان يقود سيارة سوداء رباعية الدفع.

وحسب وسائل إعلام محلية، أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق النار.

وأغلقت السلطات الطريق المؤدية إلى الموقع العسكري في الاتجاهين.