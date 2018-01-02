نيويورك.. إجراء جديد لمنع حوادث الدهس

قررت مدينة نيويورك الثلاثاء نصب أكثر من 1500 عارضة حديدية على الأرصفة بعد تصاعد أعداد هجمات الدهس بالسيارات مؤخرا حول العالم.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو إن هذا القرار يهدف إلى حماية المارة والمتسوقين بعد تسجيل حادثي دهس على الأقل العام الماضي في المدينة.

وتقدر تكلفة نصب العوارض في المناطق المزدحمة نحو خمسة ملايين دولار.

وقال دي بلاسيو: "نعرف تماما أن علينا فعل المزيد من أجل حماية مواطنينا".

وشهدت نيويورك في أيار/مايو الماضي اعتداء من قبل سائق سيارة قام بدهس عدد من المارة ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح 22 شخصا.