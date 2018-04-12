محاكمة شقيقين في أوهايو بتهمة جمع أموال للقاعدة

يمثل شقيقان متهمان بتوفير أموال لقيادي سابق في تنظيم القاعدة أمام محكمة في ولاية أوهايو لحضور جلسات استماع.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لآصف أحمد سالم وسلطان روم سالم اللذين يحملان الجنسية الأميركية الخميس في مدينة توليدو.

واتهم الشقيقان بالإضافة إلى شخصين آخرين قبل ثلاث سنوات بجمع أموال من خلال رسوم بطاقات ائتمان وهمية ابتداء من عام 2005.

وقال ممثلو الادعاء إن الأموال ذهبت إلى أنور العولقي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة والذي قتل في هجوم بطائرة من دون طيار عام 2011o.

وأقر أحد المتهمين الآخرين ويدعى إبراهيم زبير محمد الأربعاء بتورطه في دعم الإرهاب.

