ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 2014

ارتفعت أسعار النفط العالمية الأربعاء بينما تترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط إثر تحذير المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها سبعة في المئة عن آخر إغلاق له.

وصعد برنت أكثر من ثلاثة بالمئة الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولار.

وسجل خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.63 دولارا للبرميل، ليرتفع 12 في المئة.

وتدرس الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري ردا على هجوم كيميائي وقع في مدينة دوما السبت.

ودعت يوروكونترول شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سورية خلال ثلاثة أيام.