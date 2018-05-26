ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار 'ميكونو' في عمان

أعلنت الشرطة العمانية السبت ارتفاع عدد قتلى الإعصار ميكونو إلى ثلاثة أشخاص على الأقل، بعد وفاة شخص جراء انجراف سيارته في أحد الأودية بمنطقة عوقد.

وكان إعصار ميكونو الذي ضرب الجمعة جنوب سلطنة عمان مصحوبا برياح عاتية، قد أدى إلى وفاة طفلة (12 عاما)، وعامل آسيوي، غداة تسببه باضرار هائلة في جزيرة سقطرى اليمنية في المحيط الهندي.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية العمانية على تويتر إلى تراجع الإعصار إلى عاصفة مدارية، لكن تحذيرها للسكان بعدم الخروج من المنازل لا يزال ساريا.​

تراجع تصنيف الحالة المدارية لايعني أن تأثير الحالة قد انتهى.

ابق في مكانك الآمن حتى تعلن الجهات الرسمية المعنية بالتعامل مع الحالة المدارية نهاية الحالة وإمكانية التنقل.#مكونو#عمان_مستعدة https://t.co/koUuu5WaSx — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 26, 2018

وأعلنت أجهزة الدفاع المدني إجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية في محافظتي ظفار والوسطى حيث وصلت سرعة الرياح إلى 170 كيومترا في الساعة، وسط تساقط للأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية.

وتم إجلاء 10 آلاف شخص خاصة في مدينة صلالة التي يبلغ عدد سكانها 200 الف نسمة.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية الخميس إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس/الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم وفقد 40 آخرون في جزيرة سقطرى اليمنية حيث تسبب الإعصار بسيول قوية وأضرار مادية.

وقالت السعودية إن أجزاء من أراضيها ستتأثر بالعاصفة المدارية بداية من السبت، خاصة الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران.