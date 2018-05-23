OPCW تضم فلسطين لعضويتها

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) الأربعاء أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في بيان إن "دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية"، مضيفة أن "انضمام فلسطين إلى المعاهدة سيصبح ساريا اعتبارا من 16 حزيران/يونيو".

State of Palestine Accedes to the Chemical Weapons Convention. Press Release: https://t.co/R2kQoM3n0t pic.twitter.com/6BlEJ1gtkC — OPCW (@OPCW) May 23, 2018

يشار إلى أن المنظمة هيئة دولية مستقلة تأسست عام 1997 وأسندت إليها مهمة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في العام ذاته بهدف منع انتشار واستخدام تلك الأسلحة وتدمير الموجود منها.

وينضوي تحت لواء المنظمة 192 دولة قبل انضمام الفلسطينيين إليها، تمثل 98 في المئة من دول العالم و98 في المئة من الصناعة الكيميائية القائمة في كل بلدان العالم.

وتحاول السلطة الفلسطينية التي تسعى إلى إقامة دولة، الحصول على اعتراف من المؤسسات الدولية.

وللفلسطينيين وضع الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة منذ 2012، فيما انضمت السلطة الفلسطينية إلى أكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وفي أيلول/سبتمبر أصبح للفلسطينيين وضع العضو كامل العضوية في الشرطة الدولية (إنتربول).