عائق جديد أمام دخول محققي الكيميائي إلى دوما

أجل محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زيارتهم المقررة إلى مدينة دوما السورية الأربعاء بعد ما أعلن فريق أمني تابع للأمم المتحدة وقوع إطلاق نار بالمنطقة التي شهدت هجوما كيميائيا في السابع من الشهر الجاري.

ويشكل هذا التطور تأخيرا جديدا للفريق الدولي المكلف بجمع أدلة بشأن الهجوم، والذي وصل إلى دمشق السبت الماضي ولم يسمح له النظام السوري بالوصول إلى المنطقة.

وتخشى الدول الغربية أن تكون العوائق أمام دخول المحققين متعمدة من قبل النظام السوري وروسيا، إذ تلمح إلى إمكانية تلاعب دمشق وموسكو بالأدلة في الموقع الخاضع لسيطرة قوات النظام والقوات الروسية.

وتمكن فريق أمني من الأمم المتحدة من دخول دوما الثلاثاء تمهيدا لدخول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية النظام السوري بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بـ40 شخصا على الأقل وأصاب مئات آخرين بأعراض تسمم كيميائي.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نهاية الأسبوع الماضي ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير عدد من المنشآت الكيميائية في سورية.