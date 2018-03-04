أوسكار 90.. العالم يترقب ختام موسم جوائز الأفلام

تعلن مساء الأحد أسماء الفائزين بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية (أوسكار) في حفل بهوليوود يقدمه المذيع الكوميدي جيمي كيمل.

الحفل الذي سيختتم موسم جوائز صناعة السينما سيشوبه الترقب حيال الفيلم الذي سيفوز بجائزة أحسن فيلم وهي الجائزة الأهم في صناعة السينما.

ويقول خبراء صناعة السينما الأميركية إن "شكل الماء" وهو فيلم رومانسي خيالي ومرشح لـ13 جائزة يواجه منافسة شرسة من فيلم الكوميديا السوداء "ثلاث لوحات إعلانية بالقرب من إيبينغ في ميزوري" وكذلك فيلم الرعب "اخرج!".

وقد تصبح غريتا غيرويغ مخرجة فيلم "ليدي بيرد" ثاني امرأة تفوز بجائزة أفضل مخرج عندما يعلن أعضاء الأكاديمية وعددهم 8000 قرارهم.

ولن يفلت مقدم الحفل كيمل من التطرق إلى الموضوعات السياسية خلال الحفل. ومن المتوقع أن يتهكم على خطأ فادح في حفل العام الماضي، الذي قدمه كذلك، حينما تم الإعلان بطريق الخطأ عن فوز فيلم "لا لا لاند" بجائزة أحسن فيلم فيما كانت الجائزة من نصيب فيلم "مونلايت".

وستبث شبكة "أيه بي سي" الحفل على الهواء في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:00 بتوقيت غرينتش).