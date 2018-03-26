شحنات تحوي مواد متفجرة أرسلت إلى منشآت عسكرية أميركية

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية الاثنين إن عددا من الشحنات التي تحوي مواد متفجرة أرسلت إلى ثلاثة مواقع عسكرية في محيط العاصمة واشنطن، حسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز".

وأضاف مسؤولون أن إحدى الشحنات سلمت إلى جامعة الدفاع الوطني جنوب غرب العاصمة في الثامنة والنصف من صباح الاثنين.

وأخلي مبنى الجامعة بعد تسلم الشحنة التي فحصها فريق فحص متفجرات كشف عن وجود جهاز تعقب ومفجر ملحقين بالشحنة.

وفي الساعة الـ 11 صباحا تلقى كذلك مركز أبحاث تابع للبحرية الأميركية في مقاطعة جورج كاونتي شحنة مشبوهة.

وتلقت منشأة فورت بلفوار التابعة للجيش الأميركي في مقاطعة فيرفاكس شحنة مشبوهة أيضا في وقت لاحق.

وقالت المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" نيكول شواب إن المكتب استجاب الاثنين "لعدة تقارير من منشآت حكومية حول شحنات مشبوهة. تم جمع الشحنات لتحليلها من قبل أف بي آي".