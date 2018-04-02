مسلحون يقتلون أسرة مسيحية بعد عيد الفصح في باكستان

لقي أربعة أفراد من أسرة مسيحية مصرعهم الاثنين في هجوم مسلح بمدينة كويته غرب باكستان، حسبما أفادت الشرطة المحلية، في ما يعد أحدث استهداف للأقلية الدينية في البلاد.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية لمقاطعة بالوخستان معظم جاه أنصاري إن الأسرة تم استهدافها بعد أن أطلق عليهم مسلحون النار من فوق دراجة بخارية قبل أن يلوذوا بالفرار ووصف الهجوم بأنه "عمل إرهابي"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصيبت امرأة في الهجوم فيما لقي والدها وثلاثة من أبناء عمومتها مصرعهم.

ويأتي الهجوم بعد يوم من احتفال المسيحيين الذين يشكلون نحو اثنين في المئة من سكان باكستان بعيد الفصح.