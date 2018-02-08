مندوب فلسطين الأممي: هناك عدة خيارات لاستئناف محادثات السلام

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن أن يكون بقيادة مجلس الأمن الدولي أو "رباعية" موسعة تشمل الصين ودولا عربية.

وطرح منصور هذه الخيارات بعد تصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الشهر الماضي قال فيها إنه لن يقبل إلا بلجنة موسعة تحظى بدعم دولي للتوسط في السلام مع إسرائيل.

وأضاف منصور: "ما نقوله هو أن اعتماد نهج جماعي يضم عدة أطراف على الأقل سيكون له فرصة أفضل للنجاح من نهج يعتمد على وساطة دولة واحدة مقربة بشدة من إسرائيل".

وقال إن عملية السلام متعددة الوسطاء ينبغي أن "تتسق مع أطر مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وهذا أمر سنبحث فيه جديا".

وتابع قائلا: "بوسعنا أيضا أن نبحث في أمر الرباعية إضافة إلى الصين وجامعة الدول العربية وربما دول أخرى ... وربما تكون تلك العملية على غرار مؤتمر باريس أو مؤتمر دولي".

وتتألف الرباعية الدولية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. واستضافت فرنسا في كانون الثاني/يناير 2017 ممثلي عشرات الدول في باريس لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلقي عباس خطابا أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط/فبراير أثناء الاجتماع الشهري المخصص للشرق الأوسط.