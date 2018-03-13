انفجار قرب موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

وقع انفجار أثناء دخول موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إلى قطاع غزة الثلاثاء.

وأفادت مصادر أمنية في القطاع وشهود عيان بإصابة سبعة من عناصر الأمن بجروح، مشيرة إلى أن الحمد الله لم يصب بأذى.

وأدى التفجير إلى تدمير ثلاث من سيارات الموكب.

وقطع الحمد الله زيارته من دون أن يلتقي بأي مسؤول من حماس، وعاد إلى الضفة الغربية.

ووصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيان التفجير "بالاستهداف الجبان"، محملا حركة حماس التي تسيطر على القطاع المسؤولية عما جرى.

ودانت حماس من جانبها الانفجار، وقالت إن هذه "الجريمة جزء لا يتجزا من محاولات العبث بأمن غزة".

وأعلن أمن حماس في القطاع اعتقال ثلاثة أشخاص وبدء التحقيق معهم.