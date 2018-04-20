مقتل شخصين في احتجاجات جديدة في غزة

قتل فلسطينيان وجرح عشرات آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة خلال احتجاجات جديدة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتدفق آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي حيث أشعل شبان الإطارات وألقوا الحجارة بينما رد الجيش الإسرائيلي عليهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع مقتل شخصين وإصابة أكثر من 80 آخرين في شرق جباليا بشمال قطاع غزة.

وكتب المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته على فيسبوك باللغة العربية، متوجها إلى الفلسطينيين "حماس تقذف مستقبلكم ومستقبل أبنائكم في الهواء وتوهمكم بأنها تفعل شيئا من أجلكم".

وأكد على تويتر أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بالمساس بالشبكات الأمنية التي تحمي مواطني إسرائيل".

#جيش_الدفاع لن يسمح بالمساس بالشبكات الأمنية والسياج الّتي تحمي مواطني #إسرائيل وسيواجه المشاغبين الذين يستخدمون العنف والمخرّبين المتورطين بذلك.#مسيرة_الفوضى pic.twitter.com/Lm1EbWGybA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 20, 2018

وبمقتل الفلسطينييْن ترتفع حصيلة قتلى الاحتجاجات التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي وأطلق عليها الفلسطينيون اسم "مسيرة العودة"، إلى 36 شخصا فيما تجاوز عدد المصابين أربعة آلاف.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام التظاهرات لتنفيذ أعمال عنف.