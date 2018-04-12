وداعا لكلمات السر

تقول رابطة الشبكة العالمية (دبليو 3 سي)، المنظمة الدولية التي تضع معايير شبكة الإنترنت، إن أسلوبا جديدا سيغير طريقة ولوج المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية، حسب بيان للمنظمة.

الأسلوب الجديد، أو واجهة برمجة التطبيقات (أيه بي آي)، والمسمى "ويب أوثنتكيشن" سيمكن مستخدمي شبكة الإنترنت من ولوج المواقع التي تتطلب كلمات سر باستخدام أجهزة يمتلكونها بدلا من ذلك.

ومثال ذلك هو إذا أراد مستخدم دخول موقع فإنه يدخل اسم المستخدم فيما ترسل الواجهة الجديدة رابطا إلى هاتفه الذكي ينقره المستخدم، أو عبر ماسحات البصمة المتاحة على هذه الهواتف ليلج الموقع من دون الحاجة لكلمة سر، حسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويمكن إدماج "ويب أوثنتكيشن" في متصفحات الإنترنت. وتعطي الواجهة الجديدة المستخدمين خيارات جديدة لتأمين دخولهم إلى شبكة الإنترنت.

وحسب بيان "دبليو 3 سي" فإن شركات "غوغل" و"مايكروسوفت" و"موتزيلا" بدأت بإدماج الواجهة الجديدة في متصفحات الإنترنت التي تملكها.