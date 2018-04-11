بول راين لن يترشح لنصفيات 2018

أعلن رئيس مجلس النواب بول راين الأربعاء بأنه لن يخوض انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وأوضح راين، وهو نائب جمهوري من ولاية وسكونسن، في مؤتمر صحافي أن عائلته هي السبب الرئيسي وراء قراره، مشيرا إلى أنه يريد قضاء مزيد من الوقت مع أولاده الثلاثة.

وأشاد الرئيس ترامب في تغريدة صباح الأربعاء بسيرة راين وانجازاته:

Speaker Paul Ryan is a truly good man, and while he will not be seeking re-election, he will leave a legacy of achievement that nobody can question. We are with you Paul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

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ووضع المشرع البالغ 42 عاما التخفيضات الضريبية على قائمة أولوياته التشريعية، وقد صوت الكونغرس على خطة في هذا الإطار قبل نهاية العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى راين الذي دخل الكونغرس أول مرة في عام 1998، أصبح رئيسا لمجلس النواب في 2015 بعد تقاعد جون بينر من المنصب.

وكان راين مرشحا لمنصب نائب الرئيس إلى جانب مرشح الرئاسة في 2012 ميت رومني.