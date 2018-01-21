بنس يصل الأردن ضمن جولته في الشرق الأوسط

وصل نائب الرئيس مايك بنس مساء السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية، بعد أن أنهى مباحثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يجري بنس محادثات ظهر الأحد مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في قصر الحسينية بعمان، يعقبها غداء عمل يتوجه بعده إلى إسرائيل في زيارة تستمر الاثنين والثلاثاء.

ومن المقرر أن يناقش بنس في المملكة الأردنية مسألة اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقد ذكر بنس أمام صحافيين في القاهرة السبت أنه سيعيد تأكيد هذا الموقف في المحطتين الثانية والثالثة في جولته. وأكد أيضا أن قرار الرئيس الأميركي حول القدس لا يغير الوضع الحالي للأماكن المقدسة في المدينة، ولا يعني التوصل لحل نهائي لمسألة الحدود والقضايا الأخرى التي ستكون محل تفاوض بين الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يلتقي بنس في إسرائيل كلا من الرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وسيلقي كلمة في الكنيست.

المصدر: وكالات