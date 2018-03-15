بنس للعبادي: علينا حماية الأقليات المضطهدة في العراق

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، الخميس، إنه تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مؤكدا التزام الإدارة الأميركية بـ "حماية المسيحيين والأقليات الدينية المضطهدة في العراق والشرق الأوسط".

وأوضح بنس في تغريدة أنه هنأ العبادي على "نجاحات قوات الأمن العراقية ضد داعش"، مشيدا بالشراكة بينها وبين القوات الأميركية والتحالف الدولي لهزيمة التنظيم المتشدد.

Spoke w/ Iraq PM @HaiderAlAbadi about our Admin’s commitment to PROTECT persecuted Christians & religious minorities in Iraq & the Middle East. Also congratulated PM on Iraqi Sec Forces success against ISIS & highlighted the partnership b/w them & US military & coalition partners — Vice President Mike Pence (@VP) March 15, 2018

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعربت عن قلقها الثلاثاء بشأن "تصاعد حالات القتل العمد والسطو المسلح التي طالت أرواح الأبرياء من أبناء الأقليات والمكونات" في العاصمة بغداد، بعد أيام من مقتل أسرة مسيحية هناك.

وكان أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي، أدان من جانبه "الجرائم النكراء التي استهدفت بعض العراقيين من الأقليات في العراق".