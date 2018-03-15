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العراق

بنس للعبادي: علينا حماية الأقليات المضطهدة في العراق

نائب الرئيس مايك بنس

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، الخميس، إنه تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مؤكدا التزام الإدارة الأميركية بـ "حماية المسيحيين والأقليات الدينية المضطهدة في العراق والشرق الأوسط".

وأوضح بنس في تغريدة أنه هنأ العبادي على "نجاحات قوات الأمن العراقية ضد داعش"، مشيدا بالشراكة بينها وبين القوات الأميركية والتحالف الدولي لهزيمة التنظيم المتشدد.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعربت عن قلقها الثلاثاء بشأن "تصاعد حالات القتل العمد والسطو المسلح التي طالت أرواح الأبرياء من أبناء الأقليات والمكونات" في العاصمة بغداد، بعد أيام من مقتل أسرة مسيحية هناك.

وكان أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي، أدان من جانبه "الجرائم النكراء التي استهدفت بعض العراقيين من الأقليات في العراق".

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