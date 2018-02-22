بنس: واشنطن لن تقر مجددا بالتزام طهران بالاتفاق النووي

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الخميس إن واشنطن "لن تقر بعد الآن" بالتزام إيران بالاتفاق النووي الذي يجمعها منذ 2015 بست دول كبرى من بينها الولايات المتحدة.

ووصف بنس خلال مؤتمر للقوى المحافظة بولاية ماريلاند الأميركية الاتفاق بأنه "كارثي".

COMING UP @ 10:30am: I’ll be speaking LIVE at the largest annual gathering of conservatives in the nation — @CPAC! Tune in —> https://t.co/0NLGyCOH13 @ACUConservative — Vice President Mike Pence (@VP) February 22, 2018

وأوضح نائب الرئيس أن "الولايات المتحدة لن تتغاضى عن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

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وكان الرئيس دونالد ترامب سحب في تشرين الأول/أكتوبر الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، معتبرا أنه "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة وأن طهران لا تحترم روحه.