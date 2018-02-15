بنس: لم أتجنب شقيقة الديكتاتور بل تجاهلتها

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إنه تعمد تجاهل كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، وذلك من أجل إيصال رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورا لبنس وزوجته تظهر فيها شقيقة كيم جونغ أون خلفهما، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والدولة الشيوعية.

وقال بنس في تصريحات، الأربعاء في واشنطن، إنه لم يفكر في إلقاء التحية على كيم، وأضاف "لم أتجنب شقيقة الديكتاتور بل تجاهلتها".

وأضاف "لا أعتقد أن من المناسب أن تعطي الولايات المتحدة الأميركية أي انتباه أو تشجيع إلى شخص ليس مجرد شقيقة لديكتاتور بل زعيمة جهود البروباغندا الكورية الشمالية.

وأضاف "عليكم أن تتذكروا أن هذه العائلة هي من أمرت باغتيال شقيقها باستخدام أسحلة كيماوية، و أمرت أيضا بإعدام عمهم باستخدام المدفعية أمام 10 آلاف شخص".

وأوضح بنس أنه أراد أن يبعث رسالة صامتة وواضحة مفادها أن "الشعب الأميركي يعلم مع من يتعامل وأننا سنواصل الوقوف بثبات وعزم قوي إلى جانب حلفائنا إلى حين توقف النظام في كوريا الشمالية عن تهديد بلادنا وحلفائنا بالصواريخ البالستية والنووية".