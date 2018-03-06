بنس: سننسحب من الاتفاق النووي مع إيران إذا لم يتم إصلاحه

قال نائب الرئيس مايك بنس الاثنين إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى في 2015 "إذا لم يتم إصلاحه في القريب العاجل".

وأوضح بنس في خطاب أمام فعالية سنوية للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) أن "الخطر الذي تشكله إيران يتخطى دعمها للإرهاب ... فهي تطور صواريخ تهدد كل بوصة مربعة في إسرائيل".

وتعهد نائب الرئيس بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في تشرين الأول/أكتوبر سحب الإقرار بالتزام إيران الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وأكد بنس خلال حديثه على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب "وعد بالوقوف إلى جانب إسرائيل ضد معاداة السامية على المسرح العالمي".

وأضاف أن "أيام لوم إسرائيل ومهاجمتها في الأمم المتحدة ولت".

ويعمل فريق من البيت الأبيض يتضمن مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر على إعداد خطة للسلام في الشرق الأوسط، حسب ما أوضح نائب الرئيس.

وتابع بنس قائلا: "نعرف أن السلام ممكن ... رياح التغير تهب عبر الشرق الأوسط والأعداء القدامى أصبحوا أصدقاء ... أبناء إسحاق وإسماعيل سوف يلتئمون سويا".