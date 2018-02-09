بنس يحضر افتتاح الأولمبياد الشتوي دون احتكاك بممثلي كوريا الشمالية

حضر مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الجمعة مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، من دون احتكاك مباشر مع الوفد الرسمي لكوريا الشمالية.

وجلس بنس على مقربة من كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس برلمان كوريا الشمالية ورئيسها الفخري كيم يونغ نام، اللذين جلسا في صف خلف بنس.

وجلس نائب الرئيس وسط رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وكان بنس قد حضر حفل استقبال نظمه مون قبيل انطلاق الألعاب، حضره أيضا كيم يونغ نام، من دون احتكاك بين المسؤولين الأميركي والكوري الشمالي.

شرط أميركي

وبعد محادثات أجراها بنس مع رئيس كوريا الجنوبية و ورئيس الوزراء الياباني، أكد نائب الرئيس الذي يترأس الوفد الأميركي المشارك في الأولمبياد، ضرورة عدم إجراء محادثات مع بيونغ يانغ قبل أن يكون برنامجها النووي محل تفاوض.

وقال إن الولايات المتحدة "تطلب في مستهل أي حوار أو مفاوضات جديدة أن يضع النظام الكوري الشمالي مسألة نزع سلاحه النووي على طاولة المفاوضات وأن يتخذ خطوات ملموسة مع المجتمع الدولي لتفكيك برامجه النووية والصاروخية بشكل دائم، ولا رجعة فيه".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي، سينظر في تلك الحالة فقط، في مسألة التفاوض وتعديل العقوبات.

وزار بنس خلال زيارته كوريا الجنوبية الجمعة نصبا يحيي ذكرى 46 بحارا كوريا جنوبيا لقوا حتفهم في غرق سفينة حربية في 2010 في واقعة تتهم سول الجارة الشمالية بالمسؤولية عنها.

نماذج حية

والتقى بنس الجمعة أيضا أربعة منشقين كوريين شماليين، منهم من تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة. وقال بنس خلال الاجتماع " كما يشهد هؤلاء الناس وحياتهم، فإن هذا النظام هو الذي يسجن ويعذب ويؤذي مواطنيه".

حفل الافتتاح

وفي حفل الافتتاح الذي مر بسلام مساء الجمعة واستمر حوالي ساعتين، سار وفد الكوريتين سويا بثياب بيضاء وراء علم كوريا الموحدة الأزرق والأبيض، وذلك وسط حماس كبير في الملعب الأولمبي أمام حوالي 35 ألف متفرج.

وخلال الحفل، صافح الرئيس الكوري الجنوبي مرتين شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي تعتبر أول شخص من العائلة الشمالية الحاكمة يزور الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية في 1953.

وأرسلت بيونغ يانغ 22 رياضيا إلى الحدث الهام، سيلعب 10 منهم تحت راية كوريا الشمالية و12 في فريق مشترك (مع كوريا الجنوبية) للهوكي النسائي.

المصدر: وكالات