بنس: 110 ملايين دولار للأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت 110 ملايين دولار لمساعدة المسيحيين والأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط.

وقال بنس في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي للكنائس المعمدانية الجنوبية المنعقد في مدينة دالاس بولاية تكساس إن الإدارة الأميركية لن يهدأ لها بال حتى توفر الموارد والدعم الذي يحتاجه المسيحيون والمجتمعات المضطهدة في أنحاء الشرق الأوسط من أجل إعادة بناء مجتمعاتهم واستعادة عافيتهم في أوطانهم.

وأضاف أنه والرئيس ترامب تأثرا بمعاناة هؤلاء، خاصة منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح نائب الرئيس أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة الدعم مباشرة للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمسيحيين والمجتمعات المضطهدة في الشرق الأوسط.

وفضلا عن تخصيص هذه الأموال، قال بنس إن هناك المزيد من العمل ينبغي فعله، موضحا أن مارك غرين الذي يترأس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) سيسافر إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة الجهود في هذا الشأن.

وكان بنس قد أشار في بيان سابق إلى أن ترامب أوعز إلى الحكومة بالتوقف عن استخدام البرامج "البطيئة وغير الفعالة" للأمم المتحدة، وبدء توزيع المساعدات عبر USAID بهدف تقديم مساعدة سريعة ومباشرة.