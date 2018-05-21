البنتاغون يدرس الردود المحتملة على سلوك طهران

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الإثنين أن الجيش الأميركي سيتخذ كل الخطورات الضرورية لمواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينغ في تصريحات للصحافيين "سنتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة ومعالجة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة"، مضيفا "سنقيم ما إذا كنا سنضاعف الإجراءات الحالية أو ننفذ إجراءات جديدة".

ولم يكشف مانينغ عما سيقوم به البنتاغون لمواجهة الجمهورية الإسلامية، لكنه قال إن "المسؤولين ينظرون بشكل نشط في تأثيرهم في المنطقة" ويقيمون الخطوات التي سيتم اتخاذها.

وتابع المسؤول الأميركي أن إيران "قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة ونقوم بكل ما في استطاعتنا لمنع ذلك".

وتأتي التصريحات بعد أن وضع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين سلسلة من الشروط والمطالب أمام النظام في إيران لتنفيذها، قائلا إن يد طهران للهيمنة على الشرق الأوسط لن تكون مطلقة بعد الآن.