واشنطن تسحب دعوة بكين إلى مناورات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء أن سحب دعوة الصين للمشاركة في المناورات العسكرية السنوية في المحيط الهادئ كانت بسبب "استمرار عسكرتها" لبحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون كريس لوغن إن "استمرار الصين في عسكرة مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي يؤدي فقط إلى تصعيد التوتر وزعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف أن "سلوك الصين لا ينسجم مع مبادئ وأهداف هذا التدريب".

وتطالب الصين بالسيادة على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي وهو ما تطالب به أيضا دول آسيوية مثل تايوان والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر استعداده للتوسط بين الأطراف المطالبة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي