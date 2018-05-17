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البنتاغون: إيران أكبر تهديد لاستقرار الشرق الأوسط

المايجور أدريان رانكين غالاوي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدريان رانكن غالاوي إن إيران تمثل أكبر تهديد لاستقرار الشرق الأوسط.

وأضاف في حديث خاص لـ "الحرة" أن لإيران أنشطة تهدد الاستقرار في اليمن وسورية ولبنان وكثير من دول المنطقة. وتابع أن من الواضح "أن النظام الإيراني قرر دعم نظام الأسد وهو يقوم بفظائعه ضد الشعب السوري، والإيرانيون لعبوا دورا في إطلاق هجمات ضد إسرائيل".

وأوضح "لا نبحث عن معركة ضد إيران" لكن قواتنا في المنطقة مجهزة للدفاع عن نفسها.

ولم يؤكد المتحدث باسم البنتاغون الأنباء عن عملية إنزال لقوات التحالف الدولي في شمال شرقي سورية. لكنه قال "نقوم بعمليات يومية في المنطقة"، مردفا "لن نقدم لأعدائنا معلومات حساسة".

وأكد غالاوي أن قوات سورية الديمقراطية فرضت سيطرتها على معظم الحدود السورية-العراقية.

من واشنطن المتحدث باسم البنتاغون المايجور غالاوي حول عملية الإنزال ضد أهداف وقيادات بارزة في داعش
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من واشنطن المتحدث باسم البنتاغون المايجور غالاوي حول عملية الإنزال ضد أهداف وقيادات بارزة في داعش

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