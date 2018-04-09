البنتاغون: سنرفع لترامب سيناريوهات عمل عسكري في سورية

قال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية إيريك باهون الاثنين إن وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة جوزيف دنفورد سيرفعان إلى الرئيس دونالد ترامب قريبا سيناريوهات عمليات عسكرية ضد النظام السوري.

وأضاف باهون في حديث لـ"الحرة" أن الرئيس ترامب هو الذي سيقرر بعد مشاورات مع فريق أمنه القومي، ما سيتم اتخاذه من إجراءات عسكرية في المستقبل.

وكشف مصدر عسكري رفيع لـ "الحرة" أن اتصالات تجري مع دول في التحالف الدولي ضد داعش للخروج بصيغة "مناسبة وسريعة" لوقف "سفك الدم" الذي يتسبب فيه نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمجموعات الإيرانية التابعة له.

وحسب المصدر ذاته، لا يستبعد البنتاغون أن تقوم دولة ثالثة أو مجموعة دول بمعاقبة النظام السوري وخاصة "الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد".

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