بالصور والفيديو.. جنوب كاليفورنيا يغرق في الوحول

بعد أسابيع من تعرض مقاطعة سانتا باربرا لحرائق غابات حولت أجزاء واسعة منها إلى رماد، تسببت الأمطار الغزيرة في أنهار من الوحول والأنقاض.

وأودت الانهيارات الطينية بحياة 15 شخصا، ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن نحو 24 مفقودا، بعدما انحسرت الأمطار التي بدأت بالهطول الثلاثاء.

#CAstorm- Santa Barbara County Firefighter’s use a search dog to look for victims where multiple homes once stood in Montecito following flooding due to heavy rain. pic.twitter.com/xZcI4PNmej — SBCFireInfo (@EliasonMike) January 9, 2018

وتسببت الحالة الجوية السيئة في إصدار السلطات أوامر إجلاء لآلاف السكان في المقاطعة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، بسبب خطر الانهيارات الطينية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو حجم الدمار الذي أصاب المنطقة.