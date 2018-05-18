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تحطم طائرة ركاب كوبية على متنها 104 ركاب

صورة لموقع تحطم الطائرة

أعلن التلفزيون الرسمي الكوبي أن طائرة تقل 104 ركاب وتسعة من أفراد الطاقم تحطمت الجمعة بعيد إقلاعها من مطار هافانا الدولي.

وقالت وسائل إعلام إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 وتابعة لشركة "كوبانا دي أفياثيون" كانت متجهة إلى مدينة هولغوين في شرق البلاد، لكنها سقطت في حقل قرب المطار وتحطمت واحترقت بشكل كبير.

وأظهرت لقطات مصورة سحابة كثيفة من الدخان تصاعدت فوق المطار.

ولم يعرف على الفور عدد الضحايا.

وقال سكان محليون إنهم شاهدوا ناجين في سيارات إسعاف، وقدروا أعداهم بثلاثة أشخاص فقط وكانوا في حالة حرجة.

وقالت أسوشييتد برس إن الشركة المالكة للطائرة قد استغنت عن عدد من الطائرات القديمة في أسطولها خلال الشهور الأخيرة بسبب مشكلات ميكانيكية بها.


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