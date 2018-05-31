مساع حثيثة لعقد القمة بين ترامب وكيم

يعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك الخميس ولليوم الثاني محادثات مهمة مع الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول الذي يتولى منصب نائب زعيم النظام في بيونغ يانغ، للخوض في فرص عقد قمة بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

ومن المقرر أن يعقد بومبيو ظهر الخميس مؤتمرا صحافيا يتناول فيه ما أفضت إليه الجلسات مع الوفد الكوري الشمالي.

وحسب البيت الأبيض، فإن المفاوضات التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم الكوريين الشماليين في سنغافورة والمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين مؤخرا أحرزت تقدما باتجاه انعقاد القمة التي كانت مقررة في 12 حزيران/يونيو قبل أن يلغيها الرئيس ترامب الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الإدارة الأميركية تواصل العمل على أساس عقد القمة بين ترامب وكيم في موعدها.

وهذا اللقاء الثالث بين بومبيو والجنرال كيم الذي أطلق الاتصالات مع نظام بيونغ يانغ عندما كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

ويعد الجنرال كيم الذي وصل فجر الأربعاء إلى الولايات المتحدة، اليد اليمنى للزعيم الكوري الشمالي ولعب دورا مهما في الجولات الدبلوماسية الأخيرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.