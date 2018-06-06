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بومبيو: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن واشنطن تراقب "خطط إيران لزيادة قدرتها على التخصيب"، ردا على تصريحات إيرانية تشير إلى اعتزام طهران زيادة قدرات تخصيب اليورانيوم في إطار برنامجها النووي.

وأضاف بومبيو في تغريدة على تويتر "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. إيران تدرك تصميمنا".

وأوضح أن خطط زيادة قدرات التخصيب "مثال أخر على إهدار إيران لمواردها. لن يكون مفاجئا لأحد إذا استمرت التظاهرات في إيران".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال في وقت سابق الأربعاء إن منشأة في محطة نطنز النووية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة سيكتمل تشييدها خلال شهر.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون المحلي الرسمي "بعد أوامر الزعيم الأعلى قمنا بإعداد هذا المركز خلال 48 ساعة. نأمل في اكتمال المنشأة في غضون شهر".

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