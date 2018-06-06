بومبيو: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن واشنطن تراقب "خطط إيران لزيادة قدرتها على التخصيب"، ردا على تصريحات إيرانية تشير إلى اعتزام طهران زيادة قدرات تخصيب اليورانيوم في إطار برنامجها النووي.

وأضاف بومبيو في تغريدة على تويتر "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. إيران تدرك تصميمنا".

وأوضح أن خطط زيادة قدرات التخصيب "مثال أخر على إهدار إيران لمواردها. لن يكون مفاجئا لأحد إذا استمرت التظاهرات في إيران".

We’re watching reports that #Iran plans to increase its enrichment capacity. We won’t allow Iran to develop a nuclear weapon. Iran is aware of our resolve. It’s another example of Iran foolishly squandering its resources. It should surprise no one if protests in Iran continue. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 6, 2018

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال في وقت سابق الأربعاء إن منشأة في محطة نطنز النووية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة سيكتمل تشييدها خلال شهر.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون المحلي الرسمي "بعد أوامر الزعيم الأعلى قمنا بإعداد هذا المركز خلال 48 ساعة. نأمل في اكتمال المنشأة في غضون شهر".