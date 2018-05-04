بومبيو: دبلوماسية قوية لحل المشاكل سلميا

تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو الجمعة باتباع "دبلوماسية قوية" تهدف إلى "حل المشاكل سلميا، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة".

وقال بومبيو أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين في وزارة الخارجية، احتفالا بيوم الشؤون الخارجية: "نمر في أوقات عصيبة، وتوجد مطالب بأن تكون هناك قيادة قوية، ومن الضروري أن يقف فريقنا في وجه التهديدات بشجاعة وقوة".



وتابع بومبيو "نحتاج إلى جهود دبلوماسية قوية" في الشرق الأوسط أيضا "لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في سورية واليمن والمنطقة"، ويأتي ذلك قبل أيام من قرار الرئيس دونالد ترامب المرتقب حيال مصير الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران.

كلمة الوزير بومبيو كاملة في الفيديو المرفق :