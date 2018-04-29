نزع النووي الكوري الشمالي.. واشنطن ترى فرصة حقيقية

تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن "فرصة حقيقية" لإحراز تقدم في ملف كوريا الشمالية بعد لقائه كيم جونغ أون على انفراد مطلع الشهر الجاري، مؤكدا أن حلا مع بيونغ يانغ يجب أن يمر عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال بومبيو في حديث لشبكة ABC News إن "من واجبنا استخدام الخطاب الدبلوماسي لإيجاد حل سلمي لكي لا يتم تهديد الأميركيين من قبل كيم جونغ أون وترسانته النووية. هذه هي المهمة والهدف".

وأضاف أن المهمة التي كلفه بها الرئيس دونالد ترامب لدى لقائه كيم كانت مناقشة ملف الأميركيين المحتجزين في كوريا الشمالية ووضع آلية لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية بطريقة قابلة للتحقق.

وكان بومبيو قد التقى الزعيم الكوري الشمالي في زيارة إلى بيونغ يانغ قبل نحو أسبوعين، تمهيدا للقمة المرتقبة بين ترامب وكيم. وكانت الزيارة السرية الطابع، الأولى بين مسؤول أميركي رفيع وزعيم كوري شمالي منذ 18 عاما.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في مقابلة مع Fox News الأحد إن نزع أسلحة ليبيا النووية يجب أن يشكل نموذجا في ملف كوريا الشمالية.