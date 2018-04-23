لجنة بمجلس الشيوخ تدعم تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين على دعم خيار الرئيس دونالد ترامب بتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن المتوقع تأكيد هذا التعيين في المجلس هذا الأسبوع.

تأييد السيناتور الجمهوري راند بول لبومبيو في اللحظة الأخيرة بعد أن كان معارضا له بسبب مواقف متعلقة بحرب العراق وقضايا المراقبة والتنصت أعطى غالبية ضئيلة للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

وبعد تصويت شهد توترا كبيرا بسبب غياب أحد أعضاء اللجنة وتغيير سيناتور ديموقراطي لتصويته من "لا" إلى دعم بومبيو، قال رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر "سوف نقدم تقريرا إيجابيا إلى المجلس".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد رشح بومبيو وزيرا للخارجية في 13 آذار/مارس الماضي بعد إقالته ريكس تيلرسون.