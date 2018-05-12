واشنطن تهنئ العراقيين وتدعو لتشكيل حكومة 'شاملة'

أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالانتخابيات البرلمانية العراقية التي جرت السبت ودعا إلى تشكيل "حكومة شاملة".

وقال الوزير في بيان إن المواطنين من كل المجموعات العرقية والدينية، ومن 18 محافظة عراقية بمن فيهم النازحون "جعلوا أصواتهم تسمع".

وذكر البيان أن أمام أعضاء البرلمان المنتخبين مهمة هامة تتمثل في "تشكيل حكومة شاملة، تستجيب لاحتياجات جميع العراقيين".

وأعرب الوزير عن أمله أن تمر هذه العملية "بسرعة ووفق الجدول الزمني الدستوري حتى يتمكن العراق من مواصلة التحرك نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وإشراقا".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لإقامة شراكة مع القادة العراقيين "بينما نواصل بناء علاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة بين بلدينا".



وقال إنها شراكة استراتيجية تقوم على أساس "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" التي "ستساهم في استقرار المنطقة والسلام والازدهار في العراق".

وقد أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية السبت بدء عملية الفرز الإلكتروني بعد انتهاء التصويت في الانتخابات النيابية، وتوقعت إعلان النتائج خلال 48 ساعة.

وصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا في البرلمان من بين سبعة آلاف مرشح.