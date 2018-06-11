بومبيو للإماراتيين بشأن الحديدة: نتوقع احتراما للالتزامات

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين اتصالات مع القادة في الإمارات للاطلاع على تطورات الوضع في الحديدة التي تستعد قوات تابعة للحكومة اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادتها من الحوثيين.

وقال الوزير في بيان أصدره إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات هناك، مشيرا إلى أن عبر للإماراتيين عن رغبة واشنطن في أن تعالج أبوظبي مخاوفها، وتحافظ في الوقت ذاته على حرية تدفق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية الضرورية للحياة.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة "تتوقع أن تحترم كل الأطراف التزاماتها بالعمل مع مكتب موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على هذه القضية ودعم العملية السياسية لحل الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني ورسم خريطة مستقبل سياسي مستقر لليمن".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الجمعة من تأثير اندلاع معركة محتملة في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مع تقدم القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والامارات نحو الميناء.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان إن "أي هجوم عسكري أو حصار على الحديدة سيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء"، مشيرة إلى أن "المنظمات الإنسانية سارعت إلى وضع خطة طوارئ".

وأضافت غراندي أن "في أسوأ الحالات، نخشى أن يخسر نحو 250 ألف شخص كل شيء، حتى حياتهم".