البابا يدعو لإنهاء 'الإبادة' في سورية

دعا البابا فرنسيس في عظته بمناسبة عيد الفصح الأحد إلى إنهاء "الإبادة الجارية" في سورية، التي شهدت سقوط نحو 350 ألف قتيل منذ بدء النزاع عام 2011.

وأكد البابا أمام حشد ضم 80 ألفا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، أهمية "احترام الحق الإنساني وتسهيل وصول المساعدات، وتأمين الظروف المناسبة لعودة كل الذين تهجروا" في سورية.

كما دعا البابا إلى المصالحة في "الأراضي المقدسة"، وتطرق إلى النزاع في اليمن، "والجوع والنزاعات المزمنة والإرهاب" في إفريقيا.

ورفع البابا الصلوات "ليعم السلام في العالم أجمع"، وأكد أنه يشجع "الحوار" الجاري في شبه الجزيرة الكورية.