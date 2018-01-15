البابا فرنسيس: العالم على مقربة شديدة من الحرب النووية

قال البابا فرنسيس الاثنين إنه يخشى بالفعل نشوب حرب نووية وإن العالم الآن "على مقربة شديدة" من هذا الخطر.

وجاءت تصريحات البابا وهو في طريقه لزيارة تشيلي وبيرو بعدما صدر إنذار خاطئ من إطلاق صاروخ على هاواي مما أثار الذعر في الولاية الأميركية وسلط الضوء على احتمال نشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية دون قصد.

وردا على سؤال بشأن احتمال الحرب النووية قال البابا "أعتقد أننا على مقربة شديدة. أخشى هذا حقا. إن حادثا واحدا يكفي للتعجيل بالأمر"، لكنه لم يذكر هاواي أو كوريا الشمالية.

ويلمح البابا كثيرا لخطر نشوب حرب نووية وشدد فيما يبدو من رأي الكنيسة الكاثوليكية الرافض للأسلحة النووية في تشرين الثاني/نوفمبر عندما قال إنه يجب على الدول ألا تخزن هذه الأسلحة ولا حتى بغرض الردع.

المصدر: وكالات