بعد ثلاث سنوات من التحرير.. ما زالت صلاح الدين تعد الجثث

بعد ثلاث سنوات من تحرير محافظة صلاح الدين من سيطرة داعش، تتكشف حقائق جديدة عن الإعدامات التي نفذها التنظيم هناك.

سبع مقابر جماعية في المحافظة، وعشرات غيرها لم يتم توثيقها، وتقديرات بأن العدد الموثق للجثث المكتشفة بلغ 3400 على الأقل، معروفة هوية 500 منها فقط.

وهناك أكثر من 2800 مفقود لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

كل هذه معلومات تكشفها إفادات شهود عيان ومسؤولين لـ(ارفع صوتك).

7 مقابر جماعية على الأقل

3400 العدد الموثق للجثث

عشرات المقابر غير موثقة

المقابر الجماعية المعروفة هي في سبايكر، وصحراء الصينية، وثلاث مقابر في قضاء الشرقاط، وجلام الدور، وفي ناحية يثرب.

هذه هي المقابر المعروفة والتفاصيل الموثقة، علما أن الأرقام التي يتحدث عنها شهود عيان تتجاوز المذكور أدناه:

​مقبرة في منطقة العيثة جنوب غرب بيجي ضمت رفات أكثر من 20 شخصا.

مقبرة جلام الدور ضمت رفات 30 شخصا.

مقبرة بين الشرقاط والحويجة ضمت رفات 25 شخصا.

مقبرة بين الشرقاط وبيجي ضمت رفات 14 شخصا.

مقبرة بين ناحية العلم وقضاء الدور ضمت رفات 35 شخصا.

مقبرة في مناطق حدودية مع قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك ضمت رفات أكثر من 200 شخص.

ويقول عضو مجلس المحافظة عبدالله سلطان الجبوري إنه "قد تم العثور على عشرات المقابر في المحافظة، كان القسم الكبير منها في قضاء الشرقاط، بين الساحل الأيسر ومنطقة الزاب ومنطقة الآبار وقرية الشنيط".

ويضيف "تضم هذه المقابر أكثر من 500 ضحية معروفة، بينما تعدى مجهول الهوية منها 2900 ضحية".

جلام الدور

شكلت حادثة اختطاف أكثر من 200 شخص من قبل تنظيم داعش في قضاء الدور شرق محافظة صلاح الدين واقتيادهم الى منطقة جلام الدور، منعطفا مهما لفتح ملف المقابر الجماعية.

يقول أبو فاروق (52 عاما) وهو من أبناء ناحية الدور "لقد شاهدت كيف قام مسلحو داعش، باقتياد قرابة 200 شخص، إلى منطقة جلام الدور". ويضيف "على الأرجح تمت تصفيتهم جسديا، لأنهم لم يعودوا".

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