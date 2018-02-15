تحذير طبي جديد من خطر الأطعمة المعالجة

حذرت دراسة طبية أوروبية حديثة من أن الأطعمة المعالجة (المصنعة) بكثافة تزيد فرص الإصابة بمرض السرطان.

وأجريت الدراسة في فرنسا على أكثر من 105 آلاف شخص، تم تعقب عاداتهم الغذائية اليومية لمدة حوالي تسع سنوات.

ووفقا للنتائج المنشورة على موقع المجلة الطبية البريطانية، فقد تبين أن استهلاك المأكولات المعالجة بكثافة مرتبط بزيادة فرص الإصابة بالسرطان.

وتبين أن زيادة استهلاك هذا النوع من الأطعمة بنسبة 10 في المئة زاد مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة أكثر من 10 في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أن النتائج التي توصلت إليها ظلت ثابتة حتى مع تغيير بعض مكونات النظام الغذائي مثل الدهون، والصوديوم، والكربوهيدرات.

ودعت إلى إجراء المزيد من الدراسات من أجل فهم أفضل للأثر النسبي لكل الأبعاد المتعلقة بتصنيع هذه المواد الغذائية.

والأطعمة المعالجة بكثافة، حسب موقع يو إس توداي، هي المكرونة سريعة التحضير (النودلز)، ومخبوزات المصانع، والصودا، وأي منتجات تحتوي على قائمة طويلة من الإضافات والمواد الحافظة والمنكهات ومكسبات الألوان، والتي تحتوي على كمية كبيرة من السكر والملح والدهون.